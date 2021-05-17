İşte Burcu Biricik'in çekirdek ailesi

Kanal D'de ekrana 'Camdaki Kız' ve Netflix'de yayınlanan 'Fatma' dizisiyle adından söz ettiren Burcu Biricik, kedisini motosikletle veterinere götürdü. İşte detaylar...

'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle adından söz ettiren Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'le kedisini Cesi'yi veterinere götürdü. Motosikletle veterinere giden çift, minik dostuyla çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

Netflix'te yayınlayana 'Fatma' dizisiyle de konuşulan Biricik, "Bu bir çekirdek aile fotosudur. İlk motor gezisini ateşlenmesi sonucu jet hızıyla veterinere gitmesiyle yapan Cesi'nin mutluluğu gözlerden kaçmadı" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin