İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

15.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:41

Birkaç gündür Filipinler'de tatil yapan 39 yaşındaki Burçin Terzioğlu, dün gün batımında pozlar verdi.

Paylaşımlar ilişkiyi ortaya çıkardı

Ünlü isimlerin spor hocası olan ve güzel oyuncunun da gittiği dövüş kulübünde eğitmenlik yapan Umut Duygu da Terzioğlu ile aynı dakikalarda Filipinler'den gün batımına karşı paylaşım yaptı.

İkili, bu paylaşımlarla aşklarını ilan etmiş oldu.