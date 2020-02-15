İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
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İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Oyuncu İlker Kaleli ile 3.5 yıllık ilişkisini 2018'in aralık ayında sonlandıran Burçin Terzioğlu'nun aşk orucu sona erdi

15.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:41
İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Birkaç gündür 'de tatil yapan 39 yaşındaki , dün gün batımında pozlar verdi.

Paylaşımlar ilişkiyi ortaya çıkardı

Ünlü isimlerin hocası olan ve güzel oyuncunun da gittiği dövüş kulübünde eğitmenlik yapan Umut Duygu da Terzioğlu ile aynı dakikalarda Filipinler'den gün batımına karşı paylaşım yaptı.

İkili, bu paylaşımlarla aşklarını ilan etmiş oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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