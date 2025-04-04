İşte Benim Stilim Buse kimdir? Buse Tek kaç yaşında, nereli?

Kombinleriyle jüri üyelerinin takdirini kazanan Buse, kısa sürede yarışmanın favori isimlerinden biri haline geldi. Moda eğitimi almış olması ve sahne duruşuyla, yarışmanın profesyonel havasına büyük katkı sağlıyor. Peki, Buse Tek'in mesleği ne? Hangi şehirde doğdu? Eğitimini nerede aldı? İşte Buse Tek hakkında merak edilen tüm detaylar…

İŞTE BENİM STİLİM BUSE KİMDİR?

Buse Tek, 2025 İşte Benim Stilim yarışmasının en çok konuşulan yarışmacılarından biri olarak öne çıkıyor. 23 yaşında olan genç yarışmacı, İzmir doğumlu ve İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Eğitim hayatına ise modayla ilgili bir yön vererek, Celal Bayar Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun olmuştur.

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