Her hafta farklı bir konseptle jüri karşısına çıkan yarışmacılar, bu hafta "Kırmızı Halı Şıklığı" temasıyla podyuma çıktı. Moda ikonları Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmada elenecek ismin kim olacağı, izleyiciler ve yarışmacılar arasında büyük bir heyecana neden oldu. "4 Nisan İşte Benim Stilim eleme gecesi" sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki, İşte Benim Stilim 4 Nisan 2025 kim elendi?

İŞTE BENİM STİLİM KİM ELENDİ?

?TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim, 2025 sezonuyla izleyicilerle buluştu. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği programın jüri koltuğunda Güzide Duran, Ivana Sert ve Nur Bilen Yavuzer yer alıyor. ?İşte Benim Stilim elenen yarışmacı henüz belli olmadı.