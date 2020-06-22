İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil

48 şehirde sokağa maskesiz çıkmak yasaklanırken, bu kurala en çok 65 yaş üstü grubun uyduğu ortaya çıktı. Bilim Kurulu üyeleri, "Bana bir şey olmaz" diyerek maske takmayan gençlerin oranının yüksek olduğunu ve virüsün yayılmasında asıl etken olduklarını dile getirdi.

22.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:35

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun son toplantısında 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı uygulamasının kaldırılmasından sonra, yapılan gözlemler masaya yatırıldı. Kurul üyeleri, özellikle büyükşehirlerde 1 Haziran'da başlayan yeni normal hayata ve salgınla mücadelede tedbirlere en fazla 65 yaş üstü vatandaşların uyduğuna yönelik tespitleri paylaştı.

"BEN GENCİM BANA BİR ŞEY OLMAZ" ALGISI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; gençler arasında 'bana bir şey olmaz' algının oluşturduğu 'Öz güven patlaması' nedeniyle maske ve fiziki mesafe kuralına uyumun düşük aldığı belirtildi. Üyeler "Virüsle mücadelede 65 yaş üstü daha dikkatli davranıyor. Maske ve mesafe kuralına en çok onlar uyuyor. Gençler bu konuda daha duyarsız. Âdeta öz güven patlaması yaşayıp 'Ben gencim bana bir şey olmaz' algısı nedeniyle fiziki mesafe ve maske takma kuralına uymuyor.

MASKE KURALINA UYMAYANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU GENÇLER

Toplumda, kurallara uymayanların oranı %20'nin üzerinde, bu kesimin büyük bölümünü de gençler oluşturuyor. Parklarda bahçelerde, sokaklarda maskesiz dolaşanları görüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Toplum Bilimleri Kurulunun virüsle mücadele konusunda alınan tedbirlere uyumun artırılması konusunda farkındalık çalışmaları yapacağı ifade edildi.

%100'E YAKIN KORUYOR

Bilim Kurulunun yaptığı tespitlere göre yanyana 2 kişide maske varsa virüse karşı %90 koruyuculuk sağlıyor. Bu iki kişi hem maske takıp hem fiziki mesafeyi koruyorsa, virüsün bulaşma ihtimali %0'a yakın. İki kişiden sadece 1'i maske takıyorsa, virüsten korunma oranı %60. Maske takmayıp fiziki mesafe kuralına uyuluyorsa %80 koruma söz konusu. Maske takmayıp fiziki mesafeye de uyulmuyorsa bulaşma ihtimali %100.

900 LİRA PARA CEZASI

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren 900 lira ceza kesilecek. Maskenin, 48 şehirde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu hâlde bulunduğu iş yerlerinde takılma zorunluluğu var. Bu arada, yaptırım açıklamalarından sonra kuralı ihlal edenlerin de azaldığı ifade edildi.

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil

İlgili Haberler

21 Haziran Pazar koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?
21 Haziran Pazar koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?
Maske takma zorunluluğu hangi illerde var? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası kaç lira? İstanbul, Ankara İzmir'de sokağa maskesiz çıkmak yasak mı?
Maske takma zorunluluğu hangi illerde var? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası kaç lira? İstanbul, Ankara İzmir'de sokağa maskesiz çıkmak yasak mı?

Güncel Manşet

Haberler

Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Haber
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Parkta POS cihazıyla alkol satışına polis baskını
Parkta POS cihazıyla alkol satışına polis baskını
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Türk web hosting şirketi Natro satıldı
Türk web hosting şirketi Natro satıldı
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
'Kilometre çetesi' polis operasyonuyla yakalandı
"Kilometre çetesi" polis operasyonuyla yakalandı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Kadir Ekinci Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 14:38:49. #1.15#
title