İstanbulspor - Ankara Keçiörengücü maçı özeti izle! İstanbulspor - Ankara Keçiörengücü maçı golleri, özeti! İstanbulspor - Ankara Keçiörengücü kaç kaç

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ın Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'e ceza verildi. İstanbulspor - Ankara Keçiörengücü maçı özeti izle! İstanbulspor - Ankara Keçiörengücü maçı golleri, özeti! İstanbulspor - Ankara Keçiörengücü kaç kaç?

İSTANBULSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ?

TFF 1. Lig'de 25. haftanın perdesi İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla açıldı. Karşılaşma 0-0 sona erdi. TFF 1.Lig'in 25. haftasında İstanbulspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından 3. sıradaki İstanbul ekibi puanını 47'ye, play-off hedefi olan Ankara Keçiörengücü ise puanını 40'a yükseltti. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.