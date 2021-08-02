İstanbullular, sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi
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İstanbullular, sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi

Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

İstanbul'da bazı vatandaşlar, kent genelinde etkisini sürdüren sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi.

İstanbul'da bazı vatandaşlar, kent genelinde etkisini sürdüren sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi.

Asya'yı Avrupa'ya, Karadeniz'le de Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan İstanbul Boğaz'ı kentte yaşayanların yanı sıra il dışından gelenlerin ilk uğrak noktalarının başında geliyor. Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Emirgan, Sarıyer sahil şeridinde bazı vatandaşlar da burada denize girmeyi tercih ediyor.

Her mevsim milyonları ağırlayan sahil şeridine serinlemek için gelenler, yanlarında getirdikleri şezlong, havlu ve portatif masalarla 35 dereceye ulaşan hava sıcaklığında hem eşsiz manzaraya karşı denize giriyor hem de serinlemenin keyfini sürüyor.

Aşiyan semtinde denize giren Durmuş Kendir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde oturmaktansa Boğaz'a gelip çay ve kahvelerini içip serinlemeyi tercih ettiklerini söyledi.

Uzun yıllardır aynı yerde denize girdiğini anlatan Kendir, "Boğaz'da yüzmek dünyanın en iyi hissi. Dünyanın en güzel yeri, Türkiye'nin en güzel yeri, İstanbul'un en güzel yeri. İki Hisar'ın arasındayız boğazın ortasındayız yani. Hayatımızdan memnunuz." diye konuştu.

Emrah Tutan ise Boğaz'a yakın oturduğu için geldiklerini ve serin suyun tadını çıkardığını kaydetti.

Denize girip serinlediğini ifade eden Tutan, şöyle konuştu:

"Dünyanın en güzel şehrinde ve en güzel yerinde denize girmek muazzam. Akıntı çok ve bundan dolayı da su diğer plajlardaki su gibi sıcak da değil, daha serin. Ancak boğaz suyu dediğimiz zaman da tabii bunun tehlikeleri de var. Onun farkındayız. Burada denize giren herkes de farkında ancak kıyılarda yüzüldüğü için çok fazla o risk alınmıyor. Açıkları giden vatandaşlar oldu mu tabii biz buranın müdavimleri olarak kendilerini uyarıda da bulunuyoruz."

Sahil şeridinde bulunan merdivenlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından risk oluşturduğu için kaldırıldığını aktaran Tutan, "Geçtiğimiz günlerde burada bir amca denize düştü. Merdivene kadar yüzmeden akıntı bir anda açığa doğru alınca amcayı mecbur suya atlamak zorunda kaldık ve kendisini çıkarttık. Buradan Büyükşehir Belediyesine istekte bulunuyoruz. Mevcut merdivenin, yaklaşık 30-40 metre yanına bir merdiven daha talep ediyoruz." diye konuştu.

İstanbullular, sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi
İstanbullular, sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi
İstanbullular, sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi
İstanbullular, sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi
İstanbullular, sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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