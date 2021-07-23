İstanbullular, bayramın son gününde de sahil, park ve bahçelerde vakit geçiriyor
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İstanbullular, bayramın son gününde de sahil, park ve bahçelerde vakit geçiriyor

İstanbullular, bayramın son gününde de sahil, park ve bahçelerde vakit geçiriyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın son gününde, vakit geçirmek için sahil, park ve bahçeleri tercih etti.

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın son gününde, vakit geçirmek için sahil, park ve bahçeleri tercih etti.

Bayram günlerinde İstanbul'da kalan vatandaşlar, şehir dışına yapılan seyahatler nedeniyle sakin olan kentin tadını çıkardı.

Bayramın dördüncü gününde bazı vatandaşlar piknik yapmak için Avcılar Sahili'ne geldi. Bazıları ağacın altına serdikleri kilimlerin üzerinde dinlendi. Havanın parçalı bulutlu ve hafif rüzgarlı olması nedeniyle az sayıda kişini denize girmeyi tercih ettiği görüldü.

Kadıköy sahilinde birçok kişi banklara oturarak vakit geçirdi. Üsküdar Sahili'ne gelen bazı vatandaşlar balık tuttu, serinlemek için denize girdi.

Beykoz Anadolu Kavağı, Kent Ormanı ve Ümraniye Millet Bahçesi gibi mesire alanlarında sabahtan itibaren yoğunluk gözlendi. Birçok kişi kahvaltı yaparken öğle saatlerine doğru uygun alanlarda mangal yakıldı.

Öte yandan, Adalar'a gitmek isteyen çok sayıda vatandaş nedeniyle iskelede yoğunluk yaşandı. Vapur sırasının zaman zaman dışarıya taştığı görüldü.

Ortaköy, Arnavutköy ve Sarıyer sahil şeridini gezen vatandaşlar nedeniyle yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparak, vakit geçirdi.

Trafik yoğunluğu yüzde 11

D100 Karayolu ve Tem Otoyolu ile ana arterlerde trafiğin sakin olduğu, sahil şeridinde ise zaman zaman yoğunluğun arttığı gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa ve Anadolu yakası yönlerinde trafiğin akıcı olduğu görüldü.

İBB'nin Cep Trafik uygulamasına göre yoğunluk saat 13.24 itibarıyla yüzde 11 olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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