İstanbullu Gelin'de Muhafız Sürprizi! Garip ile Faysal Yakın Arkadaş Çıktı
Sezon sonunda final yaparak ekranlara veda edecek olan İstanbullu Gelin'in bu haftaki bölümünde sürpriz bir sahne yaşandı. Dizide, Muhafız'ın yeni sezonundan bir sahne yer aldı.
Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız ikinci sezonuyla yayına girdi. Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Engin Öztürk ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerde oynadığı Hakan Muhafız'daki bir sahne İstanbullu Gelin'de yayınlandı.
GARİP VE FAYSAL YAKIN ARKADAŞ ÇIKTI
Star TV'nin başarılı dizisi İstanbullu Gelin'in 82. bölümünde aynı yapım şirketine ait olan 'Hakan: Muhafız'ın yeni sezonundan bir sahne yer aldı. Garip ve Fikret haberleri izlerken, Faysal Erdem'in açıklamaları ekrana yansıdı. Garip, Faysal'ı yakından tanıdığını belirtirken, Fikret'i de isterse tanışmaya götürebileceğini söyledi. Garip ve Fikret'in, Okan Yalabık'ın canlandırdığı Hakan Muhafız'ın önemli karakteri Faysal üzerinden sohbet ettiği anlar dikkat çekti.
YORUMLAR (1)
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SEVEREK İZLEDİĞİMİZ DİZİDE TAKİ REKLAM KOKAN BU HAREKETİ YAPANA KADAR İZLEDİM. HERALDE FAYSAL ARKADAŞLIĞI NEDENİYLE GALİP YADA DİĞER OYUNCUYU HAKAN DİZİSİNE TRANSFER EDECEKSİNİZ.Cevap Yaz Yayından Kaldır