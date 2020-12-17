İstanbulKart'a HES kodu nasıl yüklenir? TIKLA YAP! İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak'tan itibaren İstanbul'da İstanbulKart'ına HES kodu tanımlamayanlar ulaşımı kullanamayacak. Peki, İstanbulKart'a HES kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu tanımlama sistemi

İstanbulKart HES kodu nasıl yüklenir? Sorusu İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak'tan itibaren tanımlama yapılmayan İstanbulkartların kullanılamayacağını duyurdu.

İSTANBULKART'A HES KODU NASIL YÜKLENİR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

İSTANBULKART İETT HES KODU ZORUNLU MU?

Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu.

HES KODU NASIL ALINIR?

3 farklı yöntem ile HES kodu alabilirsiniz. Şimdi 3 yöntemi de anlatalım.

Yöntem 1:

HES kodunuzu, Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile alabilirsiniz.

Yöntem 2:

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile HES kodu alabilirsiniz.

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

Yöntem 3:

Son olarak e-Devlet ile HES kodu alabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz. 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.

HES KODU ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ...



İSTANBULKART'A HES KODU TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

Eğer HES kodunuz varsa, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor.

İSTANBULKART HES KODU

T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

Öncelikle;

Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.

Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.

İstanbulkart'ınıza HES kodunuzu eşleştirmek için TIKLAYINIZ