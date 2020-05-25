İSTANBUL-YUNUSLAR İSTİNYE SAHİL'DE GÖRÜLDÜ
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İSTANBUL-YUNUSLAR İSTİNYE SAHİL'DE GÖRÜLDÜ

İstinye Sahil'de sabahın ilk ışıklarında yunuslar görüldü.

25.05.2020 07:14 | Son Güncelleme: 25.05.2020 07:20

İstinye Sahil'de sabahın ilk ışıklarında yunuslar görüldü.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da deniz trafiğinin azalmasıyla yunuslar sık sık görülmeye başladı. Sabahın ilk ışıklarında yunuslar Sarıyer İstinye Sahil'e geldi. Dans edercesine birbirleriyle yüzen yunuslar, görsel şölen oluşturdu. Çok sayıda martının da yunuslara eşlik edildiği görüldü.

İSTANBUL-YUNUSLAR İSTİNYE SAHİL'DE GÖRÜLDÜ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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