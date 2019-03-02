İstanbul-Yıldırım Kavakpınar Cemevi'nin Açılışına Katıldı

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik Kavakpınar'da bulunan Kavakpınar Cemevi'nin açılışına katıldı.

Seçim çalışmalarını Pendik'te sürdüren Binali Yıldırım Kavakpınar Cemevi'nin açılışına katıldı. Açılış programında Yıldırım'a Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin de eşlik etti.

Açılışta konuşan Yıldırım, "Devletin vatandaşı dinlemesi gerekiyor. Devlete derdini anlatması gerekiyor. Bağları daha da kuvvetlendirmenin zamanı gelmiştir. Bizim birbirimizden başka dostumuz da yok yoldaşımız da. Dar gününde sen bana ben sana koşarım. Düğünde de cenazede de ben olacağım yanında. Hatta sen de olacaksın benim yanımda. Birbirimizi dinleyeceğiz, birbirimizi anlayacağız. Eğer desteklerinizle Büyükşehir Belediye başkanı olursam herkesi dinleyeceğim. Buna söz veriyorum. Öteki beriki demeden bunu yapacağım. Birbirimizi anlamak için daha çok çabalayacağım. Ortak değerlerimize daha çok yoğunlaşacağım. Tarihimiz, köklerimiz hep bir" dedi.

Kaynak: DHA