İstanbul yeni yılı Kovid-19'un gölgesinde sessiz karşıladı
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İstanbul yeni yılı Kovid-19'un gölgesinde sessiz karşıladı

01.01.2021 01:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:06
İstanbul yeni yılı Kovid-19'un gölgesinde sessiz karşıladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İstanbul'da da yeni yıl evlerde kutlandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İstanbul'da da yeni yıl evlerde kutlandı.

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sokaklarında yeni yıla girilen saatlerde de sessizlik hakim oldu.

Daha önceki yıllarda yerli ve yabancı birçok insanın toplandığı, kutlamaların merkezi olarak simgeleşen Taksim Meydanı da bu yılbaşında boş kaldı.

Kısıtlama dolayısıyla İstanbul'da çok sayıda noktada kontrol noktası oluşturan polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

İstanbul'daki polis telsizinden yapılan anonsta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yeni yıl kutlama mesajları okundu.

Mesajda, çalışmaları ve gayretlerinden dolayı tüm emniyet teşkilatına teşekkür edildi.

Bu arada 00.00'da kentin bazı noktalarında vatandaşların havai fişekler atarak yeni yılı kutladıkları görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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