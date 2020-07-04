İstanbul Valisi Yerlikaya'dan temizlik, maske ve sosyal mesafeye uyarısı
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan temizlik, maske ve sosyal mesafeye uyarısı

İstanbul Valiliği, kent genelinde emniyet, jandarma, sahil güvenlik ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kara, deniz ve havadan "Yeni Normal" denetimleri yapıldığını açıkladı. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ekiplerimiz gece gündüz denetim yapıyor. Hepimiz tedbirlere dikkat edelim" dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan temizlik, maske ve sosyal mesafeye uyarısı
04.07.2020 22:21 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:50

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, herkesin temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorunda olduğunu bildirdi. Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un kara ve denizde faaliyet gösteren bütün toplu ulaşım araçlarında; Jandarma, Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz gece gündüz denetim yapıyor. Hepimiz temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Hepimiz temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan temizlik, maske ve sosyal mesafeye uyarısı

"YENİ NORMAL" DENETİMLERİ YAPILIYOR

Bu arada İstanbul Valiliği, kent genelinde emniyet, jandarma, sahil güvenlik ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kara, deniz ve havadan "Yeni Normal" denetimleri yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kontrollü sosyal hayat için toplu ulaşım araçları ile halka açık mekan ve işletmelerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

İstanbul genelinde jandarma ve emniyet trafik ekipleri tarafından 887 otobüs ve 1632 minibüsün denetlendiği, kural ihlali yapan 149 araca işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Mavi Vatan' denizde yapılan denetimlerde ise 5 teknede 16 yolcu ve 1 tekne kaptanına cezai işlem uygulandı, 2 tekne seferden alıkondu, 4 tekne hakkında idari işlem yapıldı. İstanbul genelinde bugün de devam edecek denetimlerde, bütün vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarında, halka açık mekan ve işletmelerde maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uymaları gerekiyor. "

Açıklamada, toplu taşıma araç sürücüleri ve sosyal tesis işletme yöneticilerinin "Yeni Normal" dönemde belirlenen tedbirlere uymaları, öncelikle kendi sağlıkları olmak üzere şehir ve ülke için büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Denetimlerin insan sağlığı, şehrin ve ülkenin güvenliği için hassasiyetle devam ettirileceği anlatılan açıklamada, "Hiç kimseye idari veya adli işlem uygulanmasını arzu etmiyoruz. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Birlikte başaracağız." denildi.

Kaynak: AA

Manşet

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