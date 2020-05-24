İSTANBUL VALİSİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ TELSİZDEN POLİSLERİN BAYRAMINI KUTLADI
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İSTANBUL VALİSİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ TELSİZDEN POLİSLERİN BAYRAMINI KUTLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan telsizden emniyet mensupların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

24.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:54

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan telsizden emniyet mensupların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Vali Yerlikaya mesajında koronavirüs salgın hastalığına da değinerek, "Bütün dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs salgınına karşı mücadelemizin ön saflarında yer aldınız. Vatandaşlarımızın güvenliğini tesis etmek ve sağlığını korumak için gösterdiğiniz öz verili çabaları yakın takip ediyorum" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul il Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan telsizden emniyet mensupların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Çalışkan'ın bayram mesajı telsizden okundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mesajında, "Emniyetimizin kahraman mensupları, ülkemizin ve şehrimizin güven, huzur ve emniyetine sağlamış olduğunuz hayati katkılar her türlü takdirin üzerindedir. Millet ve memleket sevdalısı siz kahraman vatan evlatlarını vazifenizde gösterdiğiniz bu üstün liyakat ve cesaretten dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"KORONAVİRÜSÜNE KARŞI MÜCADELENİZ ÖN SAFLARDA"

Mesajında koronavirüs salgın hastalığına da değinen Vali Yerlikaya, "Bütün dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs salgınına karşı mücadelemizin ön saflarında yer aldınız. Vatandaşlarımızın güvenliğini tesis etmek ve sağlığını korumak için gösterdiğiniz öz verili çabaları yakın takip ediyorum. Uğruna canınızı vermekten onur duyduğunuz aziz milletimin bütün sevdikleri ile beraber, huzurlu sevinçli bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Ramazan Bayramınızı en güzel paylaşımlara hayırlara vesile olması dileğiyle sevgilerimi sunuyorum" dedi.

"SAĞLIK DOLU NİCE BAYRAMLAR GEÇİRMENİZİ RABBİMDEN NİYAZ EDİYORUM"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise mesajında, "Değerli mesai arkadaşlarım, başı rahmet ortası mağfiret sonu edebi azaptan kurtuluş olan bir ramazan bayramını daha nihayete erdirdik. Kızgınlıkların son bulduğu, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan mutluluk ve saadet ırmağını andıran bu mübarek günün hayırlara vesile olması temennisiyle bayramınızı tebrik ediyorum. Sevdiklerinizle, dostlarınızla sarılıp kucaklaşmaktansa salgın hastalık nedeniyle buruk geçen bu bayramın sağlıklı ve huzurlu geçecek bayramlara habercisi olmasını ve sağlık dolu nice bayramlar geçirmemizi rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle ebediyete göçmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizin ve teşkilatımıza büyük emeği geçmiş emeklilerimizin tüm kıymetli mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin mübarek ramazan bayramını tebrik ediyorum " dedi.

İSTANBUL VALİSİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ TELSİZDEN POLİSLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Kaynak: DHA

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