İstanbul Valiliğinin desteğiyle 13 Roman çiftin nikahı kıyıldı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği ve Şişli Kaymakamlığının katkılarıyla 13 roman çiftin nikah merasimi yapıldı.

Şişli Belediyesi Maçka Evlendirme Dairesinde gerçekleştirilen törende çiftlerin nikahını Şişli Belediye Başkan Vekili Çetin Keçeli kıydı.

Çiftlerin nikah şahitliğini yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törendeki konuşmasında çiftlerin bazılarının 30 yıl, bazılarının ise yedi ay sonra resmi nikah akitlerinin yapıldığını ve aile cüzdanına kavuştuğunu söyledi.

İstanbul'da 26 ilçede kaymakamların ve oradaki kurumların Roman koordinatörleri olduğunu anlatan Yerlikaya, "Söylemek istediğimiz şey şu, biz Roman kardeşlerimizle Ümraniye ilçemizde nisan ayında 12 çiftimizin nikah akitlerine şahitlik yaptık. Ümraniye Belediyemiz, Kaymakamımız, oradaki koordinatörlerimiz mükemmel bir iş başardı. Onların evlilik cüzdanlarının, resmi nikah akitlerinin sevincini yaşamış olduk. Şişli'de 13 çift ile beraberiz. Buradan da inşallah yakın zamanda Üsküdar'a gideceğiz. Üsküdar'da 11 çiftimizin evliliklerine şahitlik edeceğiz. Çok mutluyuz. Sizlerle bir arada olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatın en önemli dönüm noktalarından birisinin evlilik olduğunu dile getiren Yerlikaya, anne ve babaların, çocuklarını, "mürüvvetlerini görelim" dualarıyla hayata hazırladıklarını kaydetti.

İmzaların atılmasında biraz ihmal olduğunu ama bugünün birilerini suçlama günü olmadığının altını çizen Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün birbirimizi kutlama, birbirimizin sevincini paylaşma, tebrik etme ve dilimizden, gönlümüzden gelen en güzel söylemleri ifade etme günüdür. Biz de onu yapıyoruz. Dolayısıyla 13 çiftimize tekrar mutluluklar diliyorum. İlk günkü gibi sevgileri kalplerinde hep çağlasın, artsın eksilmesin. Evlatları, devletimize, vatanımıza, milletimize, tüm insanlığa hayırlı, hizmetkar evlatlar olsun diye dua ediyorum. Allah'a emanet olun, mutluluklar sizin olsun diyorum."