İstanbul Valiliğinden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
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İstanbul Valiliğinden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi

İstanbul Valiliğinden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
08.05.2020 23:10 | Son Güncelleme: 08.05.2020 23:16

İstanbul Valiliği, Arnavutköy'de bekçiye sopayla saldırdığı iddia edilen şüphelinin bacağından vurularak etkisiz hale getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada idari ve adli soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

İstanbul Valiliği, 6 Mayıs'ta Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

"SOL AYAĞINDAN TEHLİKE ARZ ETMEYECEK ŞEKİLDE YARALADI"

Açıklamada, şöyle denildi: ''Durdurulan araçta bulunan şahısların kimlik kontrolleri yapılacağı sırada, şüpheli Y.D adlı şahıs, mukavemette bulunmak ve olay mahallinde eline geçirdiği sopa ile saldırmak suretiyle çarşı ve mahalle bekçisi M.A'yı yaralamıştır. Çıkan arbede sırasında çarşı ve mahalle bekçisi M.A, beylik tabancası ile şüpheli Y.D'yi sol ayağından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralamış, yaralı şahıs Arnavutköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.''

Şüpheli Y.D'nin daha önce "yağma suçu"ndan cezaevi kayıtları olduğunun ifade edildiği açıklamada, konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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