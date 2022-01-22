İstanbul Valiliği'nden 'Kimse Sokakta Kalmasın' çağrısı

FATİH, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valiliği evsizlerin, soğuk hava şartlarında zor durumda kalmamaları için 3 yıl önce 'Kimse sokakta kalmasın' sloganıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, geçen yıl 65 otelde 2 bin 100 evsizin misafir edildiğini söyledi.

Soğuk hava şartlarının etkili olduğu İstanbul'da sokakta kalan insanların mağdur olmaması için İstanbul Valiliği tarafından 'Kimse Sokakta Kalmasın' sloganıyla başlatılan çalışmayla ilgili İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan açıklama yaptı. Fatih'te evsizlerin kaldığı otelde açıklama yapan İnan, 2021 yılıyla ilgili verileri açıkladı. İnan projeyle ilgili, "Valimizin koordinasyonunda, 2019 yılında başlattığımız bir proje. Kimse sokakta kalmasın diye adlandırdığımız bir proje. Sokakta kalan bi mekan vatandaşlarımızın, soğuk hava koşullarından etkilenmesini engellemek amacıyla yapılan bir projedir. 3 yıldır sürdürüyoruz. Bi mekan vatandaşlarımızın soğuk hava koşullarından etkilenmesini engellemeyi arzuluyoruz. Sayın valimizin başkanlığında, İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlarımız, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, emniyetimiz ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız tarafından yürütülen bir proje" dedi.