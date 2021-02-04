İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde polis aracına zarar veren 5 şüpheli yakalandı
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İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde polis aracına zarar veren 5 şüpheli yakalandı

04.02.2021 07:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:18

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde polis aracına zarar veren, güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan ve çöp konteynerlerini devirip ateşe veren 5 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 1 Şubat'taki gösterilerde "güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bazı kişilerin 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanarak yasa dışı eylemler gerçekleştirdiği" söylendi.

İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde polis aracına zarar veren 5 şüpheli yakalandı

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görev yapılmasını engellemek için saldırılarda bulunan, çöp konteynırlarını devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda; Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda (Y.A.K.), (N.E.), (M.C.D.), (Ö.Ş.), (A.K.) isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır.3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir."

İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde polis aracına zarar veren 5 şüpheli yakalandı
Haber Yorumları (2)
UYARI: Zararları onlardan tahsil edin.
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BAŞ EZEN: Bu vatan hainlerini bulup ne kadar kamu zararı varsa ödettireceksiniz ki akılları başlarına gelsin. . banka hesaplarına kadar el koyacaksın. .
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