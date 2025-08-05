İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 5-6 Ağustos İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Üsküdar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ağustos İstanbul Üsküdar su kesintisi saatleri...
Üsküdar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: KUZGUNCUK MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.08.2025 15:56:41
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.08.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185