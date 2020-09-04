İstanbul Üniversitesi açıköğretim nasıl kayıt yapılır? İstanbul Üniversitesi açıköğretim hangi bölümler var? AÖF için kaç puan gerekir? AÖF başvurularının başlaması ile okullar bildiri yayınladı. Açıköğretim kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıtları nereden yapılır? İstanbul Üniversitesi açıköğretim hangi bölümler var?

2 Eylül – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden sınavsız ikinci üniversite başvurusu için hesap oluşturulur. Peki, İstanbul Üniversitesi açıköğeretim bölümleri neler? İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM NASIL KAYIT YAPILIR? 1- 30 Eylül 2020 tarihleri arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihinizi yapıp başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz. Başvurusu onaylanan adaylara ödeme yapacakları "Referans Numarası" SMS ile gönderilecektir. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS otomasyon sistemi(aksis.istanbul.edu.tr) üzerinden online olarak yapabilirsiniz. (Referans numarası ve ödeme miktarınızı başvuruda kullandığınız kullanıcı adı ve şifre ile "aksis.istanbul.edu.tr" adresine giriş yaparak "Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)"- "Harç Bilgileri" kısmından görebilirsiniz. Başvurunuza onay verilmeden önce AKSİS otomasyon sistemine giriş yapamazsınız.) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM HANGİ BÖLÜMLER VAR? LİSANS PROGRAMLARI COĞRAFYA ÇOCUK GELİŞİMİ FELSEFE İKTİSAT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞLETME REKREASYON (YENİ) SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ SOSYOLOJİ EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ (YENİ) TARİH ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI ADALET ÇOCUK GELİŞİMİ HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ SOSYAL HİZMETLER TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK YAŞLI BAKIMI LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ HEMŞİRELİK SAĞLIK YÖNETİMİ SOSYAL HİZMET