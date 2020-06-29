İstanbul'un Yanı Başında Saklı Cennet Her Pazar 13.15'te yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Cumhuriyet Köyü. Cumhuriyet Köyü'nün doğal güzelliklerini görüntüleyen Savaş, burada yapılacak aktivitelerden de bahsetti.

Her Pazar 13.15'te yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Cumhuriyet Köyü. Cumhuriyet Köyü'nün doğal güzelliklerini görüntüleyen Savaş, burada yapılacak aktivitelerden de bahsetti. Bu muhteşem köy küçükten büyüğe herkesi mest ediyor. İşte tüm detaylarıyla Cumhuriyet Köyü… Kaynak: DailyMotion.com