İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar

İstanbul'un gelişen ilçeleri arasında yer alan Sancaktepe'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, parktaki bankları ateşe verdi. İlçe halkının büyük tepkisini çeken olayla ilgili bir açıklama da Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den geldi.