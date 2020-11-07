İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar
07.11.2020 15:31 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:42
İstanbul'un gelişen ilçeleri arasında yer alan Sancaktepe'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, parktaki bankları ateşe verdi. İlçe halkının büyük tepkisini çeken olayla ilgili bir açıklama da Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den geldi.
İstanbul Sancaktepe'de kimliği belirsiz kişiler parktaki bankları ateşe verdi. Sosyal medya hesabından olaya tepki gösteren Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Lütfen bu ve benzeri durumlara şahit olursak ilçemiz için faillerini mutlaka ihbar edelim" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN'DAN "BİZİ YILDIRAMAZLAR" MESAJI
Açıklamasının devamında bankı ateşe veren art niyetli kişilere rağmen çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Döğücü, "Çocuklarımızın mutluluğunu hedef alan bu art niyetli kişilere rağmen yavrularımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
İşte büyük tepki çeken o görüntüler;