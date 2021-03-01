İstanbul'un risk grubu nedir? İstanbul düşük riskli mi, orta riskli mi, yüksek riskli mi yoksa çok yüksek riskli mi?
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İstanbul'un risk grubu nedir? İstanbul düşük riskli mi, orta riskli mi, yüksek riskli mi yoksa çok yüksek riskli mi?

01.03.2021 22:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:31
İstanbul'un risk grubu nedir? İstanbul düşük riskli mi, orta riskli mi, yüksek riskli mi yoksa çok yüksek riskli mi?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerin isimleri belli oldu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek riskli şehirler harita üzerinde belirlendi. Peki düşük riskli şehirler hangileri? Yüksek riskli şehirler hangileridir? İstanbul, Ankara, İzmir hangi risk grubunda?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi.

İSTANBUL HANGİ RİSK GRUBUNDA YER ALIYOR?

Paylaşılan risk grubu haritasına göre İstanbul turuncu renktedir. Yani İstanbul Yüksek Riskli grupta (Turuncu renk) yer almaktadır.

İSTANBUL : Yüksek riskli (Turuncu)

ANKARA : Orta riskli (Sarı)

İZMİR : Yüksek riskli (Turuncu)

DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER HANGİLERİDİR?

Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."

İstanbul'un risk grubu nedir? İstanbul düşük riskli mi, orta riskli mi, yüksek riskli mi yoksa çok yüksek riskli mi?

DÜŞÜK RİSKLİ ŞEHİRLER : Mavi renkli

ORTA RİSKLİ ŞEHİRLER : Sarı renkli

YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Turuncu renkli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Kırmızı renkli

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