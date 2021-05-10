İstanbul'un köprüleri "Engelliler Haftası" için mavi renkle aydınlatıldı
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İstanbul'un köprüleri "Engelliler Haftası" için mavi renkle aydınlatıldı

İstanbul'un köprüleri 'Engelliler Haftası' için mavi renkle aydınlatıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM ve YSS köprüleri, bu kez de Engelliler Haftası için renklendirildi.

Köprüler, engellilerle ilgili gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulması, engellilerin eğitimlerinin desteklenmesi ve iş hayatına kazandırılması için "Farkında Olmana Engel Yok" sloganı çerçevesinde mavi renkle aydınlatıldı.

Mavi renge bürünen FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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