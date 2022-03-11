"İstanbul'un içme suyu havzası" son yağışlarla suya doydu

GÖLYAKA, DÜZCE (AA) - İstanbul'a içme suyu temin edilen Melen Çayı ile Efteni Gölü havzaları, son yağışlarla suya doydu.

İSKİ koruma alanı içerisinde bulunan Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Melen Çayı'nın doğduğu bölge ile Efteni Gölü havzasında, son dönemde etkili olan yağmur ve eriyen karla, bazı araziler su altında kaldı. Havzadaki araziler, sular altındaki görüntüsüyle adeta longozu andırıyor.

Melen Çayı'nın Karadeniz'e doğru aktığı bölgede dağlık alanlardaki geçiş güzergahının taşkın riskine karşı temizlendiği, köprülerin bakımının da yapıldığı belirtildi.

Mısır ve buğday ekilen, yılda 2 kez hasat yapılan bölgede yılın bu ayında artan su seviyesi, tarımsal faaliyetler açısından bereketli bir yılın işareti olarak değerlendiriliyor.

"Susuzluk çekilmeyecektir diye düşünüyorum"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, bölgede toprağın su bakımından doyuma ulaştığını söyledi.

Büyük Melen'in yatağından çıktığını ve tarım arazileri ile çevresine taştığını aktaran Demircan, "Melen çimenle aynı seviyede akıyor, hatta yatağının dışında akıyor. Bu yıl bereketli bir yıl olacak. Kar ve yağmur berekettir. Çiftçimizin yüzünü güldürür." dedi.

Kendisinin de çiftçi olduğunu aktaran Demircan, "Toprak da suya doydu, ormanlar da suya doydu; susuzluk çekilmeyecektir diye düşünüyorum. Büyük Melen'in debisinin yüksekliğiyle İstanbul da rahat bir nefes alacak, Türkiye de rahat bir nefes alacak inşallah. Efteni havzasında su, şu an iskele ile aynı düzlükte akıyor. Bu iskele bu sene yıkılacak, ona göre ayrı su toplama havzası olacak. Yaptığımız yeni set, inşallah su tutmaya başlayacak." diye konuştu.

Demircan, Gölyaka'nın sulak bir bölge olduğuna işaret ederek, "İçme sularının bol olduğu bir bölgedeyiz. Şelale, ova ile yaylaların bol olduğu bir bölge burası. Bu bereketlilikle Türkiye'nin her bölgesine de faydası olan bir bölge. İstanbul'un yüzde 70 su ihtiyacının karşılandığı bir bölgedeyiz. Bu yıl kar sularının erimesiyle bereket artacak." ifadelerini kullandı.???????