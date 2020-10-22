Kazada yaralanan kuryeye yardım etmek yerine aracının paspasını temizledi

Sarıyer'de, siparişini yetiştirmek isteyen kurye önünde aniden fren yapan arabanın arka camına girdi. Kazada kurye yaralanırken, araç sürücüsü kadının o anda paspastaki camları temizlemeye çalışması ise pes dedirtti. Kadının bu anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi Hacıosman istikametinde geçen cumartesi öğle saatlerinde meydana gelen kazada, iddialara göre, müşteriye verdiği siparişi yetiştirmek isteyen kurye Ahmet Hakan Küney, motosikletine binerek yola koyuldu. Küney, İl Jandarma Komutanlığı mevkiinde seyir halindeyken önündeki aracın sürücüsü İran uyruklu kadın Nafiseh Samavaki trafiğin yavaşlaması nedeniyle aniden frene bastı.

BAŞIYLA ARABANIN ARKA CAMINI PATLATTI

Önündeki aracın ani fren yapmasından dolayı kurye araca motosikletiyle arkadan çarptıktan sonra havalanarak başıyla arka camı patlattı. Kaza sonucu yere savrulan motosikletli kurye Küney yaralanırken, çarptığı araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Küney'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise tek şeridi kapalı olan yolda trafiği sürdürmeye çalıştı.

YARALIYLA İLGİLENMEK YERİNE PASPASI TEMİZLEDİ

Öte yandan sağlık ekipleri motosikletli kuryeye müdahale ederken, araç sürücüsü Samavaki ise yaralının başına gelmek yerine paspas ve koltuklara dağılan cam parçalarını temizledi. Yaralı genci bir an olsun umursamayan kadın, paspasların ardından da aracının arka camında kalan cam parçalarını temizlemekle uğraştı. Vicdansız kadının yaralı yerdeyken aracının temizliğini yaptığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

"O ANDA ŞOK OLDUK"

Kazayla ilgili konuşan sürücü Samavaki'nin arkadaşı Berna H, "Trafikte gidiyorduk, önümüzde bir araç vardı, film çekimi falan yapıyorlardı. Arkadaşımın aklı oraya gitti, trafikte bir anda yavaşladı. Motosikletli de arkadan hızla geliyordu, başıyla arka cama girdi. Sadece o anda şok olduk" dedi.

SÜRÜCÜ İFADE İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Her iki sürücüde de alkol olmadığı tespitinin yapılmasının ardından sürücü kadın Samavaki ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan kadın serbest bırakılırken, hastaneye kaldırılan motosikletli kurye Ahmet Hakan Küney'in ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı