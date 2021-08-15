İstanbul'un göbeğinde endişe yaratan görüntü! Dev fareler mama ve su kaplarına akın etti
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İstanbul'un göbeğinde endişe yaratan görüntü! Dev fareler mama ve su kaplarına akın etti

İstanbul'un göbeğinde endişe yaratan görüntü! Dev fareler mama ve su kaplarına akın etti
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

İstanbul Esenyurt ilçesinde çekilen fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sokaklarda yaşayan köpek ve kediler için koyulan mama kaplarına dadanan dev farelere ilişkin görüntüler vatandaşları tedirgin ederken, çok sayıda kullanıcı yaptıkları yorumlarla yetkililerden çözüm üretmelerini talep etti.

Sosyal medya İstanbul Esenyurt'taki dev fareleri konuşuyor. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğraflarda belediyenin sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler için koyduğu mama kaplarına dadanan fareler yer alıyor.

VATANDAŞLAR SORUNA ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYOR

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntüler büyük endişe yaratırken, yetkilileri göreve çağıran vatandaşlar belediyelerin acilen bu konuya el atarak çözüm bulmaları gerektiğine vurgu yaptı.

ÇOCUKLARINI SOKAĞA ÇIKARAMAMAKTAN DERT YANDILAR

Fareleri gören vatandaşlar çocuklarını sokağa çıkaramadığından dert yanarken, sosyal medyada yorum üstüne yorum yapılması sonrasında olay bir anda Türkiye gündemine oturdu.

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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