İstanbul'un göbeğinde endişe yaratan görüntü! Dev fareler mama ve su kaplarına akın etti

İstanbul Esenyurt ilçesinde çekilen fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sokaklarda yaşayan köpek ve kediler için koyulan mama kaplarına dadanan dev farelere ilişkin görüntüler vatandaşları tedirgin ederken, çok sayıda kullanıcı yaptıkları yorumlarla yetkililerden çözüm üretmelerini talep etti.