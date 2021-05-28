İstanbul'un fethinin 568. yıldönümünde "Fetih Konseri" düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'nda "Fetih Konseri" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'nda "Fetih Konseri" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı konserde, sevilen eserleriyle Ömer Karaoğlu, Mustafa Demirci, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Hasan Sağındık, Taner Yüncüoğlu, Alper Kış, Mustafa Cihat, Resul Aydemir, Yusuf Goncagül ve Grup Genç sahne aldı.

Gecede, Resul Aydemir "Fetih Marşı", Ömer Karaoğlu "Yol mu Dayanır" ve "Şehit Tahtında", Mustafa Demirci "Yar Muhammed Mustafa'dır" ve "Güllere Vurgunum", Yusuf Goncagül "Selam Sizlere", Hasan Sağındık "İsmailce" ve "Aklıma Düşenler", Alper Kış "Selam Ayasofya" ve "Onlar Öndeler", Grup Genç "Ayasofya" ve "Birlikte", Taner Yüncüoğlu "Gel Yine Geçelim Kızıldeniz'den" ve "Gurbet", Mustafa Cihat "Güller Açmasada" ve "Hamza Yürekliler", Aykut Kuşkaya "İbrahim" ve "Gönüller Yapmaya Geldim", Eşref Ziya Terzi "Söyle İstanbul" ve "Ağlama Karanfil" parçalarını seslendirdi.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından gençlerle birlikte konserleri izledi.

Gecenin finalinde bütün sanatçılar, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile birlikte Fetih Marşını hep birlikte söylediler.

Yaklaşık 3 saat süren konser, Gençlik ve Spor Bakanlığının sosyal medya hesaplarının yanı sıra TRT Müzik ekranından da canlı yayınlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref