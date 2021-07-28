İstanbul'un en büyük içme suyu kaynağı olan Alibeyköy Barajına akan dere korkuttu
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İstanbul'un en büyük içme suyu kaynağı olan Alibeyköy Barajına akan dere korkuttu

İstanbul'un en büyük içme suyu kaynağı olan Alibeyköy Barajına akan dere korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un en büyük içme suyu kaynaklarından olan Alibeyköy Barajına Arnavutköy'den akan dere vatandaşları korkutuyor.

İstanbul'un en büyük içme suyu kaynaklarından olan Alibeyköy Barajına Arnavutköy'den akan dere vatandaşları korkutuyor. Mahallede yaşayan vatandaşların isyan ettiği pis dere kurban bayramının hemen sonrasında hayvan pisliklerinin de eklenmesiyle korkunç duruma geldi. Mahalle sakinlerinden Sultan Murat Taşdemir, "Müdahale edilmezse hepimiz zehirleneceğiz, biri artık müdahale etsin" dedi.

Arnavutköy'ün İmrahor Mahallesi'nden akan ve Alibeyköy Barajına kadar uzanan dere etrafa saçmış olduğu pis koku ve ürkütücü rengi ile mahalle sakinlerine korku saçıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kurban Bayramı sonrasında ise duyarsız vatandaşların hayvanlarının atıklarını dereye atması ile daha da pislenen dere içerisinde yaşayan canlılar yavaş yavaş ölmeye başladı. Mahalle sakinleri haşere ve sinekten şikayet etti.

Mahallede yaşayan Sultan Murat Taşdemir, "Ben 2004'de buraya yerleştiğimde bu derede balık tutuyorduk ve çeşit çeşit balık vardı. İnsanlar burada zehirleniyor adeta biz burada otururken sivrisinek, karasinek ve lağım kokusundan geçilmiyor. Birkaç defa İSKİ'yi aradım hala gelecekler hiçbir zaman gelmiyorlar her telefon açtığımızda bizi kandırıyorlar. Burayı önceden temizlediler ama şuanda bu durumu görüyorsunuz zaten. Kötü kokudan akşamları burada durmamız imkansız. Kurban sonrasında da hayvanlarını kestiler paralarını aldılar sonra herkes gitti burası pis şekilde kaldı burada. Bu su Alibeyköy Barajına akıyor ve bu pisliği tüm İstanbullular içiyor" şeklinde konuştu.

Yine mahalle sakinlerinden Hasan Erkan, "Burada bulunan hayvanların ve ormandan salınan lağımların pisliği bu. Hayvancılar bizim komşumuz bizim onlarla bir derdimiz yok ama düzenli temiz olsa güzel olur. Burada Kurban Bayramı'ndan bir ay önce bu hal olur sonbahara kadar devam eder ve biz bu suyu ister istemez içiyoruz." ifadelerini kullandı.

(Batuhan Toprak/İHA)

İstanbul'un en büyük içme suyu kaynağı olan Alibeyköy Barajına akan dere korkuttu
İstanbul'un en büyük içme suyu kaynağı olan Alibeyköy Barajına akan dere korkuttu
İstanbul'un en büyük içme suyu kaynağı olan Alibeyköy Barajına akan dere korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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