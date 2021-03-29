İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kırmızı kategorideki il sayısının 58'e yükseldiğini duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de dahil olduğu bu illerde cumartesi günleri de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Normalleşme adımıyla Cumartesi günü sokak çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Haritada düşük riskli diye tanımlanan mavi renkte ise sadece Şırnak ili kaldı. Haritada 12 il turuncu, 10 ilse sarı kategoride yer aldı.