İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kırmızı kategorideki il sayısının 58'e yükseldiğini duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de dahil olduğu bu illerde cumartesi günleri de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Normalleşme adımıyla Cumartesi günü sokak çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Haritada düşük riskli diye tanımlanan mavi renkte ise sadece Şırnak ili kaldı. Haritada 12 il turuncu, 10 ilse sarı kategoride yer aldı.
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni risk haritasını paylaştı. Haritaya göre; Türkiye'de tek mavi il Şırnak kaldı. 1 Mart'tan bu yana 41 il daha kırmızı kategoriye girdi.
1 Mart'ta kademeli normalleşmeye geçilmesiyle orta ve düşük riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sadece pazar günü sokak kısıtlaması uygulanmıştı. Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu çok yüksek riskli yani kırmızı kategorideki 58 ile cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması geri getirildi.
İLLERİN RİSK HARİTASINA GÖRE RENKLERİ
- Şırnak (Mavi)
- Bitlis, Van, Muş, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıufra, Mardin, Hakkari, Uşak, (Sarı)
- Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Kırşehir. (Turuncu)
- Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce (Kırmızı)