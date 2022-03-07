İstanbul'un bazı ilçelerinde yarın 5 saatlik su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) Kağıthane Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın 5 ilçenin bazı mahallelerine 5 saat su verilemeyecek.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00 ile 15.00 arasında su verilmeyecek yerler şöyle: