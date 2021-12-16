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İstanbul'un batı kesimlerine sulu kar yağdı

İstanbul'un batı kesimlerine sulu kar yağdı
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

İstanbul'da Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde sulu kar yağışı etkili oldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde sulu kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Silivri ve Çatalca başta olmak üzere kentin batısındaki bazı ilçelerde görülen sulu kar yağışı yerini yağmura bıraktı.

Çatalca Elbasan Köyü'nde sabah saatlerinde etkili olan sulu kar yağışı nedeniyle bazı binaların çatısında ve yerlerde ufak çaplı kar birikintisi oluştu.

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AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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