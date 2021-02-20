İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi geçti
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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi geçti

20.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:28

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50,03'e yükseldi. İSKİ'nin verilerine göre barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte bu oran yüzde 30,87 arttı.

Mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması sebebiyle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 50,03 olarak ölçüldü. Barajların ay sonları itibarıyla doluluk oranları ağustosta 51,90, eylülde 41,95, ekimde 33,52, kasımda 27,26, aralıkta 22, 32, ocakta 40,39 olarak kaydedilirken, 6 ay sonra ilk defa yüzde 50'yi geçti.

BARAJLARDA SON DURUM

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 43,05, Terkos'ta yüzde 47,49, Sazlıdere'de yüzde 25,96, Alibey'de yüzde 56,01, Büyükçekmece'de yüzde 52,85, Ömerli'de yüzde 58,59, Darlık'ta yüzde 55,65, Elmalı'da yüzde 56,04, Kazandere'de yüzde 60,29 ve Pabuçdere'de yüzde 34,77 olarak kaydedildi. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 435 milyon metreküp seviyesine ulaştı. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 737 bin metreküp oldu.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi geçti

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 20 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 97,56, 2007'de yüzde 55,67, 2008'de yüzde 30,40, 2009'da yüzde 70,70, 2010'da yüzde 97,19, 2011'de yüzde 90,78, 2012'de yüzde 84,89, 2013'te yüzde 82,66, 2014'te yüzde 30,34, 2015'te yüzde 93,39, 2016'da yüzde 86,69, 2017'de yüzde 85,84, 2018'de yüzde 79,68, 2019'da yüzde 91,54, 2020'de yüzde 62,06, 2021'de ise yüzde 50,03 olarak gerçekleşti.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Haber Yorumları (4)
DOĞRUCU: ELHAMDULİLLAH
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LAZ: Betonlasma devam ettiği sürece ve nüfus dogal olarak arttığı sürece tehlike her zaman olacaktır.betonlasma barajlar ile ters orantılı.tehlike çok büyük.
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MEHMET: nüfus çok önemli çoğalıp durmayın göç yapmayıda bırakın kalın memleketinizde
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