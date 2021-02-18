İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi

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İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışlarıyla barajların genel doluluk oranı yüzde 48,67 oldu. 8 Ocak'ta kaydedilen %19.16'lık doluluk oranı sonrası kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan kentte vatandaşlar, son gelişmeyle birlikte derin bir nefes aldı.

Mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması sebebiyle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

%19'A KADAR DÜŞMÜŞTÜ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar inerken, bugün bu oran 29.51 puanlık artışla yüzde 48.67'ye çıktı. Bir başka değişle 868 milyon metreküplük toplam baraj kapasitesinin 423 milyon metreküpü artık su ile dolu. Yani son yağışlarla barajlardaki su miktarı yüzde 154,3 arttı.

DAHA DA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

İstanbul'da etkili olan karların tamamen eriyerek barajlara katılmasıyla önümüzdeki günlerde barajlardaki doluluk oranlarının yükselmesi bekleniyor.

BARAJLARDAKİ SON DURUM

Bu kapsamda bugün itibariyle İSKİ verilerine göre bazı barajların doluluk oranı ise Alibeyköy Barajı 54.71, Istrancalar yüzde 47.8, Ömerli 56.58,Büyükçekmece yüzde 51.08, Elmalı yüzde 54.58, Terkos 46.69, Kazandere yüzde 62.30, Pabuçdere yüzde 33.09Sazlıdere 24.59, Elmalı ise 54.58 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı