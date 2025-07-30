İstanbul ÜMRANİYE su kesintisi! 30-31 Temmuz İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ümraniye ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Temmuz İstanbul Ümraniye su kesintisi saatleri...
Ümraniye su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: SİTE MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 30.07.2025 15:32:28
Tahmini Bitiş Tarihi: 31.07.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185