İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı'nda son teknoloji cihazlar tanıtıldı

İSTANBUL - İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı'nın 34'üncüsü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Düzenlenen fuarda son teknoloji olan güzellik ve bakım ürünleri tanıtıldı.

Şişli'de bulunan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı'nın 34'üncüsü düzenlendi. Düzenlenen fuarda son teknoloji olan güzellik ve bakım ürünleri tanıtıldı. Cilt bakım cihazlarındaki son teknoloji ürünlerini tanıtan Enpa Medikal Genel Müdürü Özer Uygungelen," Biz Türkiye'ye ilk defa soğuk plazma sistemini getirdik. Buradaki amacımız cildimizin deri dokusunda su moleküllerini parçalayarak ozon üretmek. Ürettiğimiz bu ozonlarla ne yapıyoruz? Tabii ki bakterilere karşı savaş açıyoruz ve aknelerden dolayı oluşan lekelerin ortadan kalkmasına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda kırışıklıları gidermede de çalışmalarımız bulunmakta. Antipigmentasyon konusunda da çalışıyoruz. Soğuk plazma bu konuda çok etkili bir yöntem" dedi.

Kadın erkek fark etmeden herkese bu yöntemi tavsiye ettiğini söyleyen Uygungelen, "Yaz döneminden sonraki hemen tatil sonrasında cihazların bulunduğu kliniklere gelip burada uygulamayı yaptırdıklarında antipigmentasyon ile birlikte ciltlerdeki lekelerin çok daha giderilmiş, çok daha aydınlanmış halde olması sağlanacaktır. Bu teknoloji çok yeni bir teknoloji ve hiçbir yan etkisi bulunmamakta. Cildimiz sonuçta bizim bir organımız ve kadın erkek ayrımı yapmadan problem yaşadığımız bütün ciltlerde kullanabiliriz" şeklinde konuştu.

Fuarda son teknoloji ürünleri denemek için gelen ziyaretçilerden Fatma Hanım ise," Cihaz denemesi yapıyorum şu anda Özer Bey ile birlikte . Cihazı çok beğendim ve şimdi bu cihazı düşünüyorum" dedi.

Fuar 10-13 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak.