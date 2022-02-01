İstanbul'u esir alan kar yağışı geri dönüyor! Megakent 14 Şubat'ta "Küçük Sibirya" olabilir
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İstanbul'da hayatı günlerce felç eden kar yağışı geri dönüyor. Hava tahmin kaynakları, megakentte etkili olacak ikinci yağış için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü işaret etti. Önceki yağışlar için "İzlanda soğuğu" ifadesini kullanan uzmanlar önümüzdeki yağış içinse "Sibirya yağışları" tabirini kullanıyor.
İstanbul'da 24 Ocak gecesi etkili olan kar yağışı, neredeyse tüm kentte yaşamı durdurdu. Binlerce araç yolda kalırken, evlerine gidemeyen vatandaşlar ise Valilik tarafından otellere yerleştirildi. İstanbul'daki bir sonraki şiddetli yağış için 14 Şubat uyarısı geldi.
Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda, Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alacak ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat Sevgililer Günü işaret edildi.
Önceki yağışlar için "İzlanda soğuğu" ifadesini kullanan hava tahmin kaynakları, önümüzdeki yağış için ise "Sibirya yağışları" tabirini kullanıyor.
Vatandaşların en büyük korkusu ise İstanbul'da yeniden aynı manzaraların yaşanmaması. Kar yağışının hayatı felç etmemesi gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem almasını talep ediyor.