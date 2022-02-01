İstanbul'u esir alan kar yağışı geri dönüyor! Megakent 14 Şubat'ta "Küçük Sibirya" olabilir

İstanbul'da 24 Ocak gecesi etkili olan kar yağışı, neredeyse tüm kentte yaşamı durdurdu. Binlerce araç yolda kalırken, evlerine gidemeyen vatandaşlar ise Valilik tarafından otellere yerleştirildi. İstanbul'daki bir sonraki şiddetli yağış için 14 Şubat uyarısı geldi.

İKİNCİ YOĞUN KAR YAĞIŞI 14 ŞUBAT'TA

Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda, Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alacak ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat Sevgililer Günü işaret edildi.

"SİBİRYA YAĞIŞLARI" GELİYOR

Önceki yağışlar için "İzlanda soğuğu" ifadesini kullanan hava tahmin kaynakları, önümüzdeki yağış için ise "Sibirya yağışları" tabirini kullanıyor.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERİN ÖNLEM ALMASINI TALEP EDİYOR

Vatandaşların en büyük korkusu ise İstanbul'da yeniden aynı manzaraların yaşanmaması. Kar yağışının hayatı felç etmemesi gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem almasını talep ediyor.