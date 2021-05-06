İSTANBUL-TUZLA'DA GİYSİ KUMBARASINI AKILALMAZ YÖNTEMLE BOŞALTTI; O ANLAR KAMERADA

? Tuzla Belediyesi'nin Sıfır Atık Projesi kapsamında koyduğu giysi kumbaralarından birinde yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi.

? Tuzla Belediyesi'nin Sıfır Atık Projesi kapsamında koyduğu giysi kumbaralarından birinde yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi. Bir kadının çocuğunu giysi kumbarasının içine bırakması ve giysilerin çocuk tarafından boşaltılma görüntüsü saniye saniye kameralara yansıdı.

Bir kadın, giysi kumbarasının daracık kapağından çocuğunu geçirerek kumbaranın içine attı. Kumbaranın içine giren çocuk, kıyafetleri bir çuval içerisine doldurup yanındaki kadına verdi. Kıyafetleri poşete dizen kadın, bir süre sonra çocuğunu kumbaranın içerisinden çıkardıktan sonra kayıplara karıştı. O anlar Tuzla Belediyesi personelinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında vatandaşların kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla ilçenin muhtelif yerlerine koyduğu giysi kumbaraları ile vatandaşların evlerinde bulunan ihtiyaç fazlası tekstil atıklarını toplayarak ayrıştırıyor. Belediye personeli tarafından haftanın belirli günlerinde toplanan tekstil atıklarının kullanabilir olanları yıkanıp dezenfekte edildikten sonra, ütülenerek Tuzla Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Kullanılamayacak olanlar ise geri dönüşüme kazandırılarak ekonomiye katkı sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı