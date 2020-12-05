Son dakika! İstanbul turistlere kaldı
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Son dakika! İstanbul turistlere kaldı

05.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:29
Son dakika! İstanbul turistlere kaldı

Son dakika haberleri... Hasan YILDIRIM-Özgür EREN KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle İstanbul turistlere kaldı.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle İstanbul turistlere kaldı. Bazı turistler Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı ve turistik yerleri gezerken bazıları da havanın güzel olması nedeniyle sahilleri tercih etti.

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı ilen edildi.  Kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul'un tadını çıkardı. Bazı turistler Galata Kulesi ve Dolmabahçe Sarayı'nı tercih ederken bazıları da sahile giderek güzel havanın tadını çıkardı. Güneşli hava nedeniyle bazı turistler de spor yapmayı tercih etti.


Son dakika! İstanbul turistlere kaldı
Son dakika! İstanbul turistlere kaldı
Son dakika! İstanbul turistlere kaldı
Son dakika! İstanbul turistlere kaldı
Son dakika! İstanbul turistlere kaldı
Son dakika! İstanbul turistlere kaldı
Son dakika! İstanbul turistlere kaldı
Son dakika! İstanbul turistlere kaldı
Son dakika! İstanbul turistlere kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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