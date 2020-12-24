İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Koronavirüs özellikle son 2 aydır daha agresif
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İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Koronavirüs özellikle son 2 aydır daha agresif

24.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:36

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs yoğun bakımında yatan hastaların durumlarının çok ağır olduğunu ve özellikle son 2 aydır hastalığın daha agresif seyrettiğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"VİRÜSÜN RNA DİZİLİMİNİ ÇOK DAHA FAZLA MERAK EDİYORUM"

Çapa'daki fakülte hastanesinde yoğun bakımda yatan hastaların çok ağır olduğunu söyleyen Tükek, "Özellikle son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor" dedi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tükek şunları kaydetti:

"Bu dönem yoğun bakımda yatan hastalar çok ağır. Özellikle son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor. Akciğerler bir türlü normale dönmüyor. Ölüm oranları da ona paralel yükseliyor. Virüsün RNA dizilimini çok daha fazla merak ediyorum."

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Koronavirüs özellikle son 2 aydır daha agresif
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Koronavirüs özellikle son 2 aydır daha agresif
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek.
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Koronavirüs özellikle son 2 aydır daha agresif
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:36:20. #1.14#
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