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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası seçimleri gergin başladı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası seçimleri gergin başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu gergin başladı.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu gergin başladı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu'nun konuştuğu sırada yaşanan tartışmada taraflar yumruklarla birbirine girdi.

İstanbul Taksiciler Esnafı Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Genel Kurulda mevcut Başkan Eyüp Aksu'nun konuşma yaptığı sırada gerginlik yaşandı. Başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar salonda yumruk yumruğa birbirine girdi. O anlar kameralara yansıdı.

İTEO Olağan Genel Kurulu'nda 5 aday yarışıyor. Yeni yönetimin seçileceği genel kurulda mevcut başkan Eyüp Aksu ile bir önceki başkan Yahya Uğur da adaylar arasında yer alıyor. - İSTANBUL

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu gergin başladı.

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