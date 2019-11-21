İstanbul-sultanahmet ve süleymaniye camii'lerinden ayakkabı çalan şüpheli kamerada

21.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:47

Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii'nden bir hafta arayla ayakkabı çalan şüpheliyi polis ekipleri suçüstü yakaladı. Şüphelinin ayakkabı çalması kameralara yansıdı.

Fatih'te bulunan Sultanahmet Camisinde 9 Kasım Cumartesi günü Albulkadir K.(41) isimli şüpheli ayakkabı çalarken suçüstü yakalandı. Şüpheli Abdulkadir K.'nın 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Süleymaniye Camii'sinden de ayakkabı hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güven Timleri ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdulkadir K. adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Abdulkadir K.'nın camiden ayakkabı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde avluda bir süre gezinip çevresini izleyen şüpheli yerde duran ayakkabıları sakince alarak camiden uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA