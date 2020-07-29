İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu! İki farklı görüş var, karar Ağustos'ta verilecek AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesiyle ilgili rapor sunuldu. Raporda, sözleşmenin yürürlüğe girdiği 2014'ten bu yana boşanma davalarındaki sayılar da yer aldı. Rapora göre boşanma sayıları her yıl arttı. Sonuç, iki farklı görüşle değerlendirilirken karar 5 Ağustos'ta görüşülecek.

Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi için 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmaları devam ederken, son AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'boşanma raporu' sunuldu.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre raporda, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği 2014'ten bu yana boşanma davalarına dair sayılar yer aldı. Rakamlara göre, 2014 yılında 202 bin 17 boşanma davası açılırken, bu sayı her yıl arttı. 2015'te 205 bin 871, 2016'da 212 bin 945, 2017'de 223 bin 194, 2018'de 246 bin 921 boşanma davası açılırken, geçtiğimiz yıl bu rakam 248 bin 640'a kadar çıktı.

İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Geçen sene 123 bin 237 dosyayla, en çok anlaşmalı olarak 'evlilik birliğinin temelden sarsılması' nedeniyle boşanma davası açıldı. 120 bin 667 çekişmeli dava açılırken, zina nedeniyle boşanmak isteyen çift sayısı 1987 oldu. Hayata kast, kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle de 680 boşanma davası açıldı. Terk nedeniyle 585, ortak hayatın yeniden kurulmaması sebebiyle 367 ve akıl hastalığı yüzünden de 131 çift boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Rapor sonucu iki farklı görüşle değerlendirildi. Bazı kurmaylar İstanbul Sözleşmesi'nin kadının kendisini savunmasına ve mahkemeye gitmesine olanak sağladığını bunun iyi bir gelişme olduğunu savundu. Bazı kurmaylar ise sözleşmeyle boşanma davalarının arttığını ifade etti.

KARAR AĞUSTOS AYINDA VERİLECEK

AK Parti kurmayları, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili çalışmalarında sona geldi. AK Parti, 5 Ağustos'ta planlanan MYK toplantısında, İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar gündeme getirmeyi planlıyor.

Kurmaylar bu toplantı öncesinde İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini inceleyerek sözleşmeyle ile ilgili iki seçenekli bir yol haritası sunmayı hedefliyor. Sözleşmenin kadın haklarına etkisi ve Türk aile yapısıyla uyumuyla ilgili bir rapor hazırlanması da amaçlanıyor. Bu rapora ve değerlendirmelere göre sözleşmeden çıkıp çıkılmayacağına karar verilecek.