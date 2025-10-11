Haberler

İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 11-12 Ekim İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 11-12 Ekim İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şişli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Ekim İstanbul Şişli su kesintisi saatleri...

Şişli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Şişli su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: FULYA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.10.2025 15:04:17

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.10.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 11-12 Ekim İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
