İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 Sineması, birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Kültür Yolu'nun merkezinde yer alan ve yenilenen dijital alt yapısıyla film festivalleri, gala ve vizyon filmlerinin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de ev sahipliği yapan Atlas 1948 Sineması ile dijital ve sinema tarihini yansıtan müzesi ve ulusal ve uluslararası sanat eserlerine ev sahipliği yapan sergi salonuyla İstanbul Sinema Müzesi, Aralık ayında birçok içerikle sanatseverlerle bir araya gelecek.

İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu'nda Luis Bunuel'in baş yapıtlarından sayılan "Nazarin" filminin kamera arkası sergisi ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor.

Manuel Alvarez Bravo tarafından çekilen orijinal negatiflerden basılan fotoğraflar, "Nazarin"in 1958 yılında kullanılan tanıtım materyalleri, kamera arkası ses kayıtları ve videolardan oluşan 131 parça eseri içeren sergi, 27 Aralık'a kadar açık olacak.

Atlas 1948 Sineması'nda da tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği "Koleksiyoncu" oyunu 15 Aralık'ta, "Girdap" 22 Aralık'ta, "Uyandığımda Sesim Yoktu" 23 Aralık'ta sahnelenecek.

Ayrıca "Kabin Basıncı: Bir Atlas 1948 Gerilim Kuşağı" kapsamında 10-12 Aralık tarihleri arasında Yorgos Lanthimos'un "Dogtooth", Bong Joon-ho'nun "Parasite" ve Pedro Almodovar'un "The Skin" filmleri gösterilecek.

"Nazarin" sergisi kapsamında da 14 ve 16 Aralık'ta Luis Bunuel'in "Nazarin" filmi günde iki seans olarak seyirciyle buluşacak.

Atlas 1948 Animasyon Kuşağı'nda 19 Aralık'ta "Princess Kaguya" adlı film seyredilebilecek.

"Atlas 1948 X MUBI: Bir Yabancı Film Seçkisi"nde ise 28 ve 30 Aralık tarihleri arasında "The Human Voice", "The Kindergarten Teacher, "Rock'n Roll", "High Life" adlı yapımlar yer alıyor.

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AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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