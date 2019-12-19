İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor? Üniversite YÖK kararıyla devredildi
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İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor? Üniversite YÖK kararıyla devredildi

Euronews’e konuşan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, mahkemenin aldığı bu karar neticesinde, üniversitenin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade ediyor.

19.12.2019 19:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:15
İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor? Üniversite YÖK kararıyla devredildi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na bağlı Şehir Üniversitesi'nin idaresi YÖK tarafından Marmara Üniversitesine devredildi.


Kısa süre önce üniversitenin tüm varlıklarına Halkbank tarafından tedbir konulmuştu. Üniversite borcunun yaklaşık 3 kat fazlasını teminat göstermesine rağmen, mahkeme bu teklifi kabul etmedi. Günlerdir, Halkbank ile Şehir Üniversitesi arasında yaşanan hukuki tartışma istinaf mahkemesine taşındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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