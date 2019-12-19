İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor? Üniversite YÖK kararıyla devredildi

19.12.2019 19:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:15

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na bağlı İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idaresi YÖK tarafından Marmara Üniversitesine devredildi.



Kısa süre önce üniversitenin tüm varlıklarına Halkbank tarafından tedbir konulmuştu. Üniversite borcunun yaklaşık 3 kat fazlasını teminat göstermesine rağmen, mahkeme bu teklifi kabul etmedi. Günlerdir, Halkbank ile Şehir Üniversitesi arasında yaşanan hukuki tartışma istinaf mahkemesine taşındı. Euronews.com'da Görüntüle