İstanbul Seçim Sonuçları Gelmeye Devam Ediyor! Erdoğan Yüzde 51, İnce Yüzde 35

İstanbul seçim sonuçları gelmeye başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar illerindeki seçim sonuçlarını merakla takip ediyorlar. Saat 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından oylar sayılmaya başlandı. İstanbul'dan da ilk sonuçlar gelmeye başladı. İşte İstanbul'dan gelen son seçim sonuçları ve detaylar...

SEÇİME KATILIM ORANI ÇOK YÜKSEK

24 Haziran seçimlerinde 59.354.840 milyon seçmen sandık başına gitti. Seçimde katılım oranın çok yüksek olduğu gözlemlendi. Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işleminin 17.00'de sona ermesinin ardından oylar sayılmaya başlandı.

İstanbul'dan gelen seçim sonuçları merakla takip ediliyor. Sandıkların açılmasının ardından yüzde 78 oranında sandık açıldı ve ilk veriler geldi.

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyların yüzde 78'i sayılırken ilk sonuçlar şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51

Muharrem İnce: Yüzde 35

Selahattin Demirtaş: 7

Meral Akşener: 4

Temel Karamollaoğlu: 1

Doğu Perinçek: 0,20

Milletvekili seçimi için ise oyların yüzde 63'ü sayılırken partilerin oy dağılımı ise şu şekilde:

AK Parti: 46

CHP: 23

HDP: 11

MHP: 8

İYİ Parti: 7

Saadet: 1