İstanbul SARIYER elektrik kesintisi! 5 Temmuz Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Sarıyer elektrik kesintisi listesi! 5 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Temmuz günü İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Sarıyer elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Sarıyer elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Sarıyer elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-07-05 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yük Bölümü
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah GÜLSEREN, GÜMÜŞDERE, KEMERBURGAZ., PIRILTI, SUNA, UZUNOLUK sk / KISIRKAYA mah KEMERBURGAZ, KURU DERE, KÜPEŞTE, MERSİN BALIĞI, İNCEKUM sk bölgelerinde 05/07/2025 09:00:00 - 05/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-05 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -HUZUR mah sk // ŞİŞLİ ilce -HUZUR mah sk bölgelerinde 05/07/2025 09:00:00 - 05/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.