İstanbul SARIYER elektrik kesintisi! 5 Temmuz Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Sarıyer elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yük Bölümü

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah GÜLSEREN, GÜMÜŞDERE, KEMERBURGAZ., PIRILTI, SUNA, UZUNOLUK sk / KISIRKAYA mah KEMERBURGAZ, KURU DERE, KÜPEŞTE, MERSİN BALIĞI, İNCEKUM sk bölgelerinde 05/07/2025 09:00:00 - 05/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -HUZUR mah sk // ŞİŞLİ ilce -HUZUR mah sk bölgelerinde 05/07/2025 09:00:00 - 05/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.