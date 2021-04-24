Son dakika haberi | Sarıyer'de villada yangın

Son dakika haberler: Sarıyer, Zekeriyaköy'de villada şöminede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü.

Sarıyer, Zekeriyaköy 'de villada şöminede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü.

Sarıyer, Zekeriyaköy 12. Cadde'de bulunan villada saat 18.00 sıralarında iddiaya göre şöminede yanan ateşin şöminenin yakınında bulunan ahşap kaplamalara sıçramasıyla yangın çıktı. Ev sakinleri kendilerini dışarı attı. Durum itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Görgü tanığı, Necmi Kavrazlı, "İki ev ötede oturuyorum. Dışarı baktım duman çıkıyordu." dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR